Фінляндія повертатиме біженців із Росії назад

Парламент Фінляндії розглядає проєкт нового закону про видворення. Він дасть змогу фінським прикордонникам повертати назад до Росії прохачів притулку, які прибувають через східний кордон. Зараз Фінляндія зобов’язана приймати всіх мігрантів у пошуках притулку до розгляду їхніх прохань.

Як пояснила в інтерв’ю телерадіокомпанії Yle міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, законопроєкт спрямований насамперед саме на мігрантів, які в’їжджають через російський кордон. Подання заяви на притулок на кордоні буде заборонено. Винятки можуть бути зроблені для представників особливо вразливих груп – наприклад, дітей або інвалідів, – і для тих, кому в разі повернення загрожує смертна кара або тортури. Причому ця загроза має існувати не тільки на батьківщині, а й у країні, з якої біженець в’їжджає до Фінляндії, тобто в Росії.

Оцінювати ступінь небезпеки, що загрожує біженцю, будуть прикордонники, для них буде проводитися спеціальний інструктаж. Якщо фінська прикордонна служба не виявить достатніх підстав для подачі прохання про притулок, мігранта повернуть до Росії, навіть якщо та не погодиться його прийняти. Рантанен не пояснила, як саме це буде здійснюватися. Також закон дозволить прикордонникам застосовувати силу.

Фінська влада сподівається, що на таких умовах вона зможе відкрити кордон із Росією, який повністю закрито з листопада 2023 року.

Законопроєкт був представлений парламенту минулого тижня. Передбачається, що закон буде застосовуватися точково у випадках, якщо потік прохачів притулку на тій чи іншій ділянці східного кордону перевищить певні норми, і на обмежений час. Для схвалення законопроєкту за нього мають проголосувати п’ять шостих усіх депутатів парламенту.