Суспільство

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги

25 Серпня 2023 13:13
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допомога, україна, фінляндія

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за пропозицією уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги на суму приблизно 94 мільйони євро.

Про це повідомляє фінський уряд.

Повідомляється, що сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги Фінляндії, наданих Україні до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.

“Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України”, – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.


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