Якщо протокол про вступ Фінляндія до НАТО ратифікують, країна дозволить Альянсу розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією. Жодних обмежень не буде.

Згідно з повідомленням фінської газети, у Фінляндії може бути розміщена ядерна зброя, якщо заявку країни на вступ до НАТО буде схвалено, і це може викликати обурення Росії.

І Фінляндія, і Швеція подали заявки на вступ до НАТО у травні у відповідь на російське вторгнення в Україну. За даними гельсінської газети Iltalehti , законопроект про потенційне членство в НАТО, який фінський уряд подасть на розгляд парламенту, не містить жодних виключень щодо ядерної зброї.

У розмові з газетою джерела з питань оборони повідомили, що міністри закордонних справ і оборони Фінляндії Пекка Хаавісто та Антті Кайкконен у липні дали “зобов’язання” перед НАТО, що вони не прагнутимуть “обмежень або національних застережень”, якщо заявку Гельсінкі буде прийнято.

Інсайдери із зовнішньої політики повідомили, що це означає, що ядерна зброя НАТО може проходити через фінську територію або базуватися на ній. Крім того, немає жодних обмежень щодо розміщення баз НАТО в країні.