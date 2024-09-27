Фільтри для води в квартиру: чим корисні і як класифікуються

Фільтр для води — пристрій, призначений для очищення рідини від піску, глини, іржі, мікробів, вірусів і бактерій. Він також зменшує вміст хлору, фтору, свинцю, ртуті та інших важких металів, які потрапляють у воду через промислові викиди. Перш ніж купити фільтр для води в квартиру, ознайомтеся з його корисними властивостями і видами.

Користь фільтрування

До основних переваг використання фільтрів належать:

Поліпшення здоров’я. Видалення з води шкідливих речовин знижує ризик виникнення алергій, харчових отруєнь і хронічних захворювань. Захист імунної системи. Боротьба з хвороботворними мікроорганізмами активує імунітет, знижує вірогідність кишкових інфекцій і вірусних захворювань. Збереження природних мінералів. Деякі моделі під час очищення рідини залишають кальцій і магній, які необхідні організму. Поліпшення травлення. Чиста вода сприяє засвоєнню поживних речовин, що важливо для людей з чутливим шлунком або захворюваннями ШКТ. Сприятлива дія на шкіру і волосся. Знижується ризик шкірних подразнень, сухості і запалень. Поліпшення смакових якостей їжі і напоїв. Смак чаю, кави і приготованих страв стає більше вираженим, не має сторонніх домішок. Зниження накопичення токсинів в організмі. Сприяє ефективній роботі печінки та нирок.

Очищена вода підтримує нормальний водно-сольовий баланс, регулює протікання обміну речовин, кровообігу і терморегуляції. Також вона позитивно впливає на загальне самопочуття і рівень енергії.

Класифікація

За кількістю ступенів фільтрації розрізняють такі пристрої:

одноступінчасті — прості моделі, які виконують механічну або вугільну фільтрацію;

багатоступінчасті — системи з кількома картриджами, кожен з яких відповідає за певний етап фільтрації: механічне очищення, вугільне, зворотний осмос.

За типом корпусу фільтри поділяються на колонні і колбові. Перші встановлюються на введенні у будинок або в системі водопостачання, забезпечуючи очищення великих об’ємів рідини. У квартирах частіше використовують колби для фільтра. Вони мають менші розміри, встановлюються під раковину або на стіні, прості в обслуговуванні.

Корпуси колбовых фільтрів виготовляються з міцного пластика, який витримує високий тиск і тривалу експлуатацію. За правильного догляду і регулярної заміни картриджів пристрої служать від 5 до 7 років.

За принципом дії фільтри поділяються на такі види:

Механічні. Видаляють тверді частки за рахунок сітки або пористих матеріалів. Вугільні. Ефективні для очищення від хлору, органічних сполук і неприємних запахів. Зворотний осмос. Очищають рідину від усіх забрудників шляхом пропускання її через напівпроникну мембрану. Іонообмінні. Видаляють важкі метали і пом’якшують воду. Ультрафіолетові. Знищують бактерії і віруси за допомогою УФ-випромінювання, ефективні для дезінфекції.

У продажу можна знайти моделі для роботи з гарячою рідиною. Їх встановлюють перед бойлером або на систему гарячого водопостачання.