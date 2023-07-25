Фільтри для самокруток: особливості та різновиди

Фільтр для цигарок — найважливіша складова, без використання якої неможливо уявити самостійне виготовлення самокруток. Він відіграє найважливішу роль у забезпеченні безпеки куріння, тому вибору цього елемента слід приділити пильну увагу.

Призначення сигаретного фільтра

Фільтруючий елемент виконує кілька важливих функцій для курця:

проводить очищення сигаретного диму від продуктів горіння, які не потраплятимуть у легені;

робить смак тютюну м’якшим і легшим;

запобігає безпосередньому контакту пальців курця від з тліючою тютюновою сумішшю, щоб уберегти від опіків;

дає можливість регулювати міцність затягування;

зміцнює самокрутку та оберігає від випадіння тютюну.

Фільтр вставляється всередину самокрутки, має циліндричну форму. Коли ви купуєте готові сигарети в пачці, вони вже мають фільтр і ви не дбаєте про його вибір. При самостійному скручуванні сигарети ви стикаєтеся з дилемою — фільтруючі елементи відрізняються за розмірами, матеріалами виготовлення та деякими іншими параметрами.

Матеріали виготовлення сигаретних фільтрів

Для виготовлення сигаретних фільтрів використовують такі матеріали:

паперові фільтри — стандартний варіант, який має найнижчу здатність очищати тютюн від продуктів горіння, є виключно механічною перешкодою між тютюновою сумішшю та ротом курця без додаткових властивостей (зате він не впливає на смакові якості тютюну);

вугільні та ацетатні фільтри — забезпечують хороше очищення тютюнової суміші від смол, важких металів, канцерогенів, роблячи її менш небезпечною для курця (при цьому дорожчі, ніж паперові варіанти);

класичні моделі з волокнистих елементів, які затримують патогенні смоли та не спотворюють смак тютюну.

Існують також спеціальні ментолові, фруктові фільтри, моделі з різними ароматичними наповнювачами. Цей варіант підходить для тих любителів самокруток, які хочуть наситити класичний тютюн новими смаками. Але якщо ви віддаєте перевагу класичному аромату, то краще не вибирайте ароматичні композиції.

Розміри сигаретного фільтра та їх вплив на самокрутку

Сигаретні фільтри можуть бути короткими та довгими з діапазоном діаметрів між 5 та 10 міліметрами, довжиною 15-22 мм. Довжина та діаметр компонента безпосередньо впливають на смакові якості тютюну та його температуру під час горіння, тому до вибору за цим показником слід підійти уважно.

Якщо ви хочете зменшити міцність тютюнової суміші, тоді вибирайте довгі фільтри для цигарок довжиною 20-22 мм. За рахунок довжини тютюн при горінні під час затягування встигає охолонути і добре очиститися, так що курець вдихатиме легший дим. Однак людям, які люблять міцні сигарети і не хочуть пом’якшувати їх, підійдуть короткі фільтри з довжиною не більше 15 мм. Але при такому варіанті тютюнова суміш менше встигає очищатися від шкідливих компонентів та продуктів горіння.

Таким чином, вибір сигаретного фільтра залежить від того, яку міцність та ступінь очищення тютюну ви хочете отримати. Краще щоб тютюнова суміш встигала максимально очищатися від шкідливих продуктів горіння. Віддавайте перевагу довгим вугільним або ацетатним варіантам, які роблять самокрутки набагато безпечнішими. Також подбайте про те, щоб це була продукція від перевірених брендів, і не довіряйте сумнівним виробникам та торговим майданчикам.

Куріння при будь-яких розкладах шкодить організму, але використання сигаретних фільтрів дозволяє його максимально мінімізувати. Тому розкурювання сигарет без якісного фільтра категорично не рекомендується.