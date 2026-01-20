        Кримінал

        Фіктивні шлюби за 10 тисяч доларів: на Одещині судитимуть жінку за схему звільнення військових

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 18:32
        Затриманий за ухилення від військової служби / Фото: ДБР
        На Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо жінки, яка організувала схему фіктивних шлюбів із військовослужбовцями задля їх звільнення зі служби та виїзду за кордон. За кожен такий “шлюб” вона отримувала до 10 тисяч доларів, а після цього ініціювала розлучення.

        Про це повідомили в ДБР.

        За даними слідства, жінка з інвалідністю II групи неодноразово укладала фіктивні шлюби з військовослужбовцями. Користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, вони звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після “медового” місяця жінка поверталася в Україну і подавала на розлучення.

        Такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям до 10 тисяч доларів.

        “Одним і з таких клієнтів став інспектор прикордонної служби, який вирішив скористатися “успішним кейсом” та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби”, – йдеться в повідомленні.

        Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон.

        Наразі подружжя обвинувачується в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

        Листування підозрюваних / Фото: ДБР

