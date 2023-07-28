Спорт

FIE відмінила дискваліфікацію Харлан

28 Липня 2023 20:34
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Харлан

Українська шаблістка Ольга Харлан зможе виступати в командному заліку на Чемпіонаті світу в Мілані, вирішальному для відбору на Олімпіаду в Парижі 2024. Про це пише італійська La Repubblica.

Відсторонення спортсменки, яка відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій у індивідуальний турнір було “призупинено”: таке рішення прийняв Виконавчий комітет FIE (Международной федерации фехтования), який має повноваження втручатися в положення, вже видані під час Кубка світу.

Харлан відмовилася тиснути руку росіянці з країни 404 Ганні Смирновій після поєдинку 1/32 фіналу світової першості, який завершився з рахунком 15:7 на користь українки.

Видання зазначає, що Харлан мала право не тиснути руку Смирновій, оскільки на турнірі діє «протокол по боротьбі з коронавірусом».

Таким чином Харлан зможе виступити в командному турнірі шаблісток на чемпіонаті світу, який зараз проходить у Мілані.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет повідомив про надання шаблістці Ользі Харлан ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2024 року.


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