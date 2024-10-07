Політика

Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді
7 Жовтня 2024 12:30
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фіцо, Шмигаль
Роберт Фіцо та Денис Шмигаль / Suspilne

7 жовтня в Ужгороді розпочалася зустріч прем’єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Словаччини Роберта Фіцо. Чиновники обговорять співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інші важливі питання.

Про це повідомляє Суспільне.

Глава уряду України Денис Шмигаль у Telegram написав, що сьогодні проведуть другі міжурядові консультації з урядом Словаччини та прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

“Зосередимося на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі”, — написав Шмигаль.

Також планують порушити питання посилення підтримки мирного плану президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель.

“Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики “нового прагматизму”, додав Шмигаль.

Фіцо заявив, що не проти вступу України в ЄС, проте “холодно” ставиться до членства України в НАТО. Він додав, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його “формулу миру”.

Очільник Словаччини також зауважив, що наразі Словаччина готує новий пакет фінансової допомоги Україні. Також словацький уряд готовий дати пакет військової допомоги, проте це буде нелетальна зброя, а також за потреби надавати електроенергію.


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