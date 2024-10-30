Політика

Фіцо заявив, що хотів би приїхати до Москви на День перемоги
30 Жовтня 2024 12:01
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Словаччина, фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: facebook/robertficosk

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що хотів би відвідати Москву у 2025 році для участі у відзначенні Дня перемоги.

Про це він заявив в інтервʼю російської пропагандистської програми “60 хвилин”.

“Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни й насамперед – перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов’язок”, – заявив Фіцо.

Прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.


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