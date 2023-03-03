Техно

Федоров попросив Sony та Microsoft заборонити продаж гри Atomic Heart

3 Березня 2023 17:16
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федоров

Шутер від першої особи Atomic Heart вимагають заборонити за пропаганду “совка” — з таким зверненням виступив віце-прем’єр України Михайло Федоров.

За його словами, гроші з продажу можуть піти на допомогу російській армії, а у самій грі «популяризується комуністичний режим та радянські символи».

Звернення, які віце-прем’єр опублікував у твіттері, адресовані голові Sony Group Кенітіро Йосіді, керівнику Sony Interactive Entertainment Джиму Райану, президенту Microsoft Бреду Сміту та голові студії Valve Гейбу Ньюеллу.

«Я вірю, що жодна з цих компаній не підтримує кривавого режиму, вбивства чи романтизацію комунізму. Абсолютно новий рівень російської цифрової пропаганди – використання ігрової індустрії», – написав Федоров.


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