Федоров попросив Sony та Microsoft заборонити продаж гри Atomic Heart

Шутер від першої особи Atomic Heart вимагають заборонити за пропаганду “совка” — з таким зверненням виступив віце-прем’єр України Михайло Федоров.

За його словами, гроші з продажу можуть піти на допомогу російській армії, а у самій грі «популяризується комуністичний режим та радянські символи».

Звернення, які віце-прем’єр опублікував у твіттері, адресовані голові Sony Group Кенітіро Йосіді, керівнику Sony Interactive Entertainment Джиму Райану, президенту Microsoft Бреду Сміту та голові студії Valve Гейбу Ньюеллу.

«Я вірю, що жодна з цих компаній не підтримує кривавого режиму, вбивства чи романтизацію комунізму. Абсолютно новий рівень російської цифрової пропаганди – використання ігрової індустрії», – написав Федоров.

Official requests to ban selling Atomic Heart game. I do believe neither of these businesses support bloody regime, murders or romanticizing communism. Brand new level of Russian digital propaganda – using gaming industry.@Sony @PlayStation @Microsoft @Xbox @valvesoftware @Steam pic.twitter.com/DpaNO57bZC