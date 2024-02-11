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Федоров обіцяє покращену версію морського дрона Magura

11 Лютого 2024 15:31
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федоров, Армія дронів
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував новий технологічний стрибок у розробці морського дрона Magura / Скріншот подкасту Слон

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу покращених безекіпажних катерів Magura, які недавно потопили російський ракетний катер “Івановець”.

“Я не можу розповідати всі деталі, які пов’язані зі зв’язком, – чому не працює російський РЕБ і спуфінг на човни – але технології постійно розвиваються”, – сказав Федоров в інтерв’ю журналісту Іллі Кабачинському.

За словами міністра, у 2024 році очікується новий технологічний стрибок у розробці цього дрону.

“Ми не можемо показати, але тут є човен, який є певною платформою і який готується до нових застосувань з новими сюрпризами”, – сказав він.

За словами Федорова, паралельно Україна активно розвиває дрони Sea Baby. “Є певна конкуренція, і це круто”, – сказав Федоров.


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