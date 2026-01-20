Федоров назвав стратегічну ціль війни: 50 тисяч вбитих окупантів щомісяця

Україна визначила одну з ключових стратегічних цілей у війні проти Росії — завдавати противнику до 50 тисяч втрат щомісяця. Такий рівень втрат, за словами Михайла Федорова, має зробити продовження війни для РФ критично невигідним і змусити її погодитися на мир силою.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова під час зустрічі зі ЗМІ.

За словами Федорова, водночас з дипломатичними перемовинами Україна має забезпечити воєнний і технологічний тиск на РФ. Ключовими етапами реалізації стратегії мають стати зміна управлінської моделі в секторі оборони та чітка постановка вимірюваних цілей. Від закупівель Міноборони має перейти до системного менеджменту, координації та цивільного нагляду.

“Менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей. Якщо люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі”, — заявив Федоров.

Щодо військової складової нової стратегії, одна з ключових цілей — системне нарощування втрат російської армії.

“Друга стратегічна ціль — вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Минулого місяця вбили 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом”, — сказав Федоров.

Міністр зазначив, що Росія сприймає людей як витратний ресурс, однак проблеми з його відновленням уже стають очевидними — тому системний військовий і технологічний тиск може зламати здатність РФ продовжувати війну.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 січня 2026 року російська армія у війні проти України втратила близько 1 млн 228 тисяч 570 солдатів.