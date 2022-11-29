Політика

Естонія викарбує монету 2 євро “Слава Україні”

29 Листопада 2022 19:06
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Естонія випускає пам’ятну монету 2 євро для України, повідомляє Die Zeit.

На монеті тиражем два мільйони є напис Slava Ukraini. Також на ній зображено дівчину, яка тримає в руці птаха.

Дизайн монети розробила українська художниця, яка бігла до Естонії, рятуючись від війни.

“Ця монета нагадує людям, що свобода є найвищою цінністю і має дуже високу ціну”, – заявив голова Центрального банку Естонії Мадіс Мюллер.

Влітку Естонія вже випустила 40 000 монетних карток зі спеціальною монетою в два євро. Виручку буде направлено Нацбанку України.


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