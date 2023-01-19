Естонія надасть Україні свій найбільший пакет допомоги

Уряд Естонії схвалив надання Україні військової допомоги на загальну суму 113 млн. євро. Вона включає постачання кількох десятків 155-мм і 122-мм гаубиць, кількох тисяч боєприпасів до них, вантажного автотранспорту для їх перевезення, а також понад 100 протитанкових гранатометів Carl Gustaf і понад 1000 пострілів до них.

Цей пакет стане найбільшим із усіх, що Таллінн надасть Києву з початку війни, пише ERR.EE. Тим самим військова допомога Естонії Україні зросте до 370 млн євро, що становитиме трохи більше одного відсотка від ВВП балтійської держави.

“Естонці знають зі своєї болючої історії, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає малі. Якщо впаде Україна, під загрозою опиниться свобода і в інших частинах світу. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право всіх країн, у тому числі й Естонії, на свободу та демократію”, – наголосила естонський прем’єр-міністр Кая Каллас.