Естонія, Латвія та Литва готуються до вторгнення РФ — The Times

Країни Балтії почали зміцнювати тисячукілометрову ділянку своїх кордонів, найбільш військово викриту частину східного флангу НАТО, з “балтійською лінією оборони” укріплень, через побоювання нападу зі сторони Росії.

Про це пише британське видання The Times, передає Суспільне.

Основним елементом буде понад 1000 бетонних бункерів на кордонах трьох країн з Росією, Білоруссю та мілітаризованим російським ексклавом, який межує з Польщею та Литвою.

Тільки Естонія планує витратити близько 60 мільйонів євро на будівництво 600 установок уздовж свого кордону з Росією. Кожен бункер буде розміром приблизно 37 кв. метрів та вміщуватиме по 10 солдатів. Поруч розміщуватимуться склади з броєприпасами та додатковими установками для захисту, розповів заступник секретаря уряду Естонії з питань готовності до оборони Сьюзен Ліллевалі.

Підготовка триває з великою швидкістю, керуючись побоюваннями, що Кремль може звернути свою увагу на країни Балтії після України. Минулого місяця прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розповіла The Times, що Росія може розпочати атаку на НАТО всього за три роки.

13 лютого агентство зовнішньої розвідки Естонії попередило у своєму щорічному звіті, що Росія до вторгнення в Україну тримала біля східних кордонів 19 тисяч військових, нині Москва має в планах вдвічі збільшити цю чисельність.

У розвідці додали, що РФ має за мету створити новий армійський корпус, ймовірно, що базується в Петрозаводську на північний схід від Санкт-Петербурга, біля кордону з Фінляндією.

Всі три країни Балтії нещодавно побудували паркани вздовж значної частини своїх кордонів з Росією та Білоруссю, хоча вони призначені для стримування мігрантів та контрабандистів, а не танків. Переважна більшість їхньої військової інфраструктури знаходиться далі вглиб країни.

“Основний урок полягає в тому, що нам потрібно знайти способи зупинити просування російських бронетанкових підрозділів, особливо, тому що якщо ми дозволимо їм бігти, ми можемо бути занадто пізно, щоб захистити всі країни. Ось чому нам потрібно почати це з краю наших кордонів”, — розповів один із військовокомандувачів Естонії.