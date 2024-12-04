Політика

Ердоган поспілкувався з Путіним щодо подій в Сирії
4 Грудня 2024 08:17
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Ердоган, путін
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої обговорили ескалацію конфлікту в Сирії. 

Про це йдеться на сайті Управління з комунікацій турецького президента.

У заяві йдеться, що лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною і Росією, останні події в Сирії, а також глобальні та регіональні питання.

Ердоган наголосив на прагненні Туреччини досягти справедливого й тривалого врегулювання ситуації в Сирії, дотримуючись принципу збереження територіальної цілісності країни. Він підкреслив важливість активізації дипломатичних зусиль і закликав сирійський уряд долучитися до політичного процесу.

Також Ердоган зауважив, що Туреччина прагне уникнути подальшої дестабілізації в Сирії та робить усе можливе для відновлення миру в регіоні. Він підтвердив рішучість Анкари боротися з терористичною організацією РПК та її структурами, які намагаються використати нинішню ситуацію для власних цілей.

Зі свого боку, Путін, за повідомленнями російських ЗМІ, наголосив на необхідності припинення атак радикальних угруповань проти сирійської держави.


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