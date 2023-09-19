Політика

Ердоган під час виступу в ООН підтримав дії Азербайджану в Карабаху

19 Вересня 2023 21:38
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Азербайджан, Ердоган, оон, вірменія

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час промови в Генеральній асамблеї ООН висловив підтримку діям Азербайджану, який оголосив про “локальні антитерористичні заходи” в невизнаному Нагірному Карабаху.

Про це пише турецьке державне агентство Anadolu.

Лідер Туреччини заявив, що Анкара підтримувала переговорний процес між Азербайджаном і Вірменією від початку, але Єреван “не зміг використати цю історичну можливість”.

“Як усі зараз визнають, Карабах – це територія Азербайджану. Нав’язування іншого статусу, окрім цього, ніколи не буде схваленим”.

… Ми підтримуємо кроки, зроблені Азербайджаном, який діє під гаслом “один народ, дві держави” для захисту своєї територіальної цілісності”.


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