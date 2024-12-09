Політика

Ердоган назвав себе та Путіна “найбільш досвідченими лідерами у світовій політиці”
9 Грудня 2024 07:48
Ердоган, путін
Російський лідер Володимир Путін та турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган / Фото: AP

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спільного ефіру на державних телеканалах заявив, що він та російський лідер Володимир Путін є “найбільш досвідченими політиками на міжнародній арені”.  

Про це пише TRT Haber.

“Якщо подивитися на наші терміни прем’єрства і президентства, це близько 15-16 років. У Путіна аналогічна ситуація. За цей час ми досягли багато чого і маємо ще більше планів”, — зазначив Ердоган.  

Президент Туреччини наголосив, що його країна не поступається зовнішньому тиску, діє незалежно і вимагатиме лише того, на що має право.  

Ердоган також зауважив, що співпраця Туреччини з Росією, зокрема в Сирії, є демонстрацією її незалежності і сигналом для Сполучених Штатів щодо її геополітичної самостійності. 


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