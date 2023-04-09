Епіфаній розповів, де проведе Великоднє богослужіння для православних українців

До Великодня, який православні українці святкуватимуть 16 квітня, залишилося лише 7 днів. Тож митрополит Православної церкви України Епіфаній розповів, де проведе службу у цей важливий для християн день.

Він повідомив, що особисто проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Однак воєнний стан введе свої обмеження, пише 24 канал.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підкреслив, що через свято в Україні, зокрема, у Києві, не скасовуватимуть комендантську годину, встановлену з міркувань безпеки. Відтак богослужіння не може пройти у нічний час до 5 ранку.

“Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці”, – зазначив митрополит Епіфаній.

Відтак через обмеження, продиктовані воєнним станом, про час богослужіння повідомлять додатково.

Митрополит також прокоментував українізацію Лаври та ситуацію з духовенством московського патріархату, яке не бажає покидати стіни Лаври. Нагадаємо, що через розірваний договір священнослужителі УПЦ МП повинні були залишити Києво-Печерську Лавру ще 29 березня, однак не зробили цього досі.

Епіфаній наголосив, що не виступає за те, щоб виселяти монахів з Лаври. Однак є важливий нюанс.

“Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух “руського міра” тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну”, – підкреслив він.

При цьому, на його думку, українізація Лаври є неминучим процесом. Так, ПЦУ вже постійно звершують богослужіння у Верхній Лаврі, а з часом будуть “мирно та спокійно” молитися і в Нижній.