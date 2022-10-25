Економіка

Енергопостачання обмежено в усіх регіонах України

25 Жовтня 2022 10:07
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енергопостачання

Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
“Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми”, – зазначили в “Укренерго”.

Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).


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