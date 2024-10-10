Енергоатом достроково вивела з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок

9 жовтня НАЕК “Енергоатом” достроково завершила ремонт на ще одному енергоблоці однієї з АЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Таким чином “Енергоатом” успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні.

“Це безпрецедентний успіх і результат. Всі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистеми і завдяки професіоналізму атомників, ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.