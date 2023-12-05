Енергетики зафіксували найбільше споживання світла за останні дні

Українські енергетики 5 грудня зафіксували найбільше за останні чотири дні споживання світла та закликали використовувати електроенергію ощадливо.
Про це повідомили в “Укренерго”.
Фахівці вказали, що споживання значно виросло з початком робочого тижня і нагадали, як можна зекономити електроенергію на роботі:
- слідкуйте за тим, щоб не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. (наприклад, кондиціонер і електрочайник або кавомашина і мікрохвильова піч і комп’ютер);
- вимкніть світло у приміщеннях, які не використовуються (на складах, у підсобках, туалетах, душових тощо);
- зменшить інтенсивність освітлення приміщення в той час, коли не відбувається приймання відвідувачів;
- користуйтеся настільними лампами або іншим локальним світлом на робочому місці замість яскравого освітлення усього приміщення;
- по можливості, вимкніть освітлення вивісок у денний час (особливо у пікові години);
- вимкніть із розеток усі зарядки, якщо вони в цей час не заряджають ваш ноутбук, телефон або інший пристрій.