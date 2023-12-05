Енергетики зафіксували найбільше споживання світла за останні дні

Українські енергетики 5 грудня зафіксували найбільше за останні чотири дні споживання світла та закликали використовувати електроенергію ощадливо.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Фахівці вказали, що споживання значно виросло з початком робочого тижня і нагадали, як можна зекономити електроенергію на роботі: