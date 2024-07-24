Енергетики повідомили про поліпшення ситуації зі світлом

Енергетики скасували графіки вимкнення світла в середу 24 липня в денні години майже по всій країні.

Як повідомили в Укренерго, з 09:30 до 16:00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.

З 8:20 до 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

У Міністерстві енергетики додали, що на одній з українських атомних електростанцій раніше строку звершено плановий ремонт одного енергоблока. Його вже під’єднано до енергосистеми.

“Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми й зменшить дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці”, — зазначили у відомстві.