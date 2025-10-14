Енергетика, санкції та розвиток співпраці з США: ключові теми переговорів у Вашингтоні

Головні теми переговорів української делегації, які відбуваються під час щорічних зборів МВФ і Світового банку у США, — енергетика, санкційна політика та розвиток нових напрямів співпраці зі Сполученими Штатами.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Урядова команда України працює в США разом із головою Національного банку та представниками Нафтогазу. У межах візиту заплановано зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, Міністрами фінансів США та країн Групи Семи.

За словами Свириденко, у пріоритеті — енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни.

“Також детально пояснюємо партнерам наслідки останніх атак росіян на наші енергообʼєкти. Працюємо над залученням нових ресурсів та підтримки”, – йдеться в повідомленні.