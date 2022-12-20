Ембер Херд виплатить Джонні Деппу мільйон доларів

Американська актриса Ембер Херд заплатить колишньому чоловікові Джонні Деппу 1 млн доларів у рамках досудової угоди, яка передбачає її відмову від позову про дифамацію. Про це повідомили BBC адвокати Деппа.

Навесні цього року позов колишнього подружжя привернув до себе багато уваги.

У червні присяжні у Вірджинії винесли вердикт здебільшого на користь 59-річного Деппа, вирішивши, що Ембер Херд оббріхувала його в статті, в якій вона назвала себе жертвою домашнього насильства.

Оголошуючи про врегулювання суперечки у понеділок, 36-річна Херд сказала, що це рішення – “не акт поступки”. Раніше у грудні вона подала апеляцію у цій справі, де просила скасувати вердикт присяжних або повністю провести новий судовий розгляд.

Але у своїй заяві у понеділок акторка, відома за фільмом “Аквамен”, сказала, що вирішила погодитися на ці умови, “втративши віру в американську правову систему”.

“Навіть якщо мою апеляцію в США буде прийнято, найкращим результатом буде повторний розгляд справи. – сказала вона. – Я просто не зможу пройти через це”.

Спочатку Джоні Депп подав позов проти колишньої через статтю, яку вона написала для газети Washington Post у грудні 2018 року. У ній вона назвала себе “громадським діячем, який представляє постраждалих від домашнього насильства”.

Ім’я Деппа не називалося, але на його думку, з тексту можна було зробити висновок, що саме він був ініціатором домашнього насильства. Депп вимагав відшкодування збитків у розмірі 50 млн доларів. Ембер Херд подала зустрічний позов до 100 мільйонів.

Після цього відбувся шеститижневий судовий процес, який транслювався по телебаченню і привернув увагу широкого загалу.

Депп і Херд, які розлучилися в 2017 році, представили різні описи відносин, звинувачуючи один одного в поганому відношенні і насильстві. Депп рішуче відкинув свідчення своєї колишньої дружини, в яких вона стверджувала, що потерпала від емоційного, фізичного та сексуалізованого насильства з боку чоловіка.

Зрештою, присяжні у своїй більшості стали на бік Деппа, присудивши йому компенсацію у розмірі 15 млн доларів.

Цей вердикт здивував деяких юристів, особливо тому, що його оголосили слідом за поразкою Деппа в аналогічній справі у Великій Британії два роки тому.

У понеділок адвокати актора заявили, що вони були раді офіційно закрити цю болючу для Деппа главу, додавши, що актор пожертвує цей мільйон доларів кільком благодійним організаціям.