Економіка

Електропостачання в Україні. Ситуація на зараз

24 Листопада 2022 10:09
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електропостачання

ОПУ та місцева влада повідомляють про часткове відновлення постачання електрики на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Житомирщині, Сумщині та Полтавщині.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав у телеграм, що заживлено Вінницьку та Кіровоградську області.

Представник ОП уточнив, що на Кіровоградщині підключена критична інфраструктура.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов також повідомив, що першочергово світло з’явиться на водоканалі та в лікарнях.

Своєю чергою очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець інформував, що на Черкащині застосовано графік аварійних відключень електрики. Табурець додав, що відновлювальні роботи в області тривають, більшість споживачів має електроенергію. Однак ситуація залишається складною в Умані й районі, а також у Чигирині.

Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА, запевнив, що протягом ранку енергія з’явиться на об’єктах критичної інфраструктури, потім – у більшості побутових споживачів. За його інформацією, станом на 08:51 24 листопада світло є у 15,5 тисячі побутових абонентів і 1,5 тисячі юридичних споживачів колишнього Лохвицького району.

“Що стосується Полтави, то на Подолі, Леваді та частині центру міста є вода. Також уже запустили 4 котельні, які зокрема опалюють обласні лікарні”, – додає Лунін.

Віталій Бунечко, очільник Житомирської ОВА, пише в телеграм, що енергетики змогли відновити постачання електрики для майже 400 тисяч споживачів, критична інфраструктура області підключена до енергомережі. Однак Бунечко наголошує, що НЕК “Укренерго”, ввела додаткові обмеження, через які кількість абонентів Житомирщини, відключених від мережі, збільшилася у два рази – до понад 500 тисяч.

Проте голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що електропостачання повністю відновлене в 48 із 51 громади Сумщини. Він додає, що 2300 тисячі абонентів без електрики через пориви ліній у наслідок обстрілів та поривів вітру.

“Водоканал і котельні Сум відновлюють свою роботу. Вода і тепло поступово будуть з‘являтися у всіх будинках міста.Через нестабільну напругу в мережі в Сумах тимчасово не працюють тролейбуси”, – додає Живицький.

На Харківщині тривають аварійні відключення, є проблеми з електропостачанням. Про це пише Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА. Він стверджує, що найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області.


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Електропостачання в Україні. Ситуація на зараз
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