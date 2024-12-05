El Mundo: Келлог погрожує Путіну і Зеленському

Кінець війни Росії проти України сьогодні не ближчий, ніж учора, і не легший, але, принаймні, обриси дорожньої карти трампівського пакту і реакції, яку він викличе в Москві та Києві, стають дедалі чіткішими.

У дипломатичних колах української столиці ось уже два тижні ходять чутки про те, що Захід готує для Володимира Зеленського “золоте заслання” в Лондоні, поки в Україні відбуватимуться президентські вибори, пише El Mundo.

Цей крок супроводжуватиметься “швидким” вступом до ЄС, економічною допомогою на відновлення і розміщенням європейських миротворців.

Здебільшого це будуть війська з Великої Британії та Франції на лінії зіткнення, замороженій одразу ж після набрання чинності перемир’ям, щоб забезпечити дотримання режиму припинення вогню.

Генерал у відставці Кіт Келлог, призначений обраним президентом Дональдом Трампом, уже письмово натякнув про свої плани розпочати такий діалог. “США продовжать озброювати Україну і зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не зробить подальших кроків і не завдасть нового удару після припинення вогню або укладення мирної угоди. Однак майбутня військова допомога США вимагатиме від України участі в мирних переговорах із Росією”.

Що стосується примусу Росії сісти за стіл переговорів, то саме Дональд Трамп у своїх заявах найближчому оточенню чітко позначив стратегію, яку використовуватимуть щодо Володимира Путіна, щоб змусити його піти на переговори: “Якщо Росія не погодиться брати участь у мирних переговорах, ми надішлемо стільки зброї в Україну, скільки адміністрація Байдена ще ніколи не відправляла”.

Інакше кажучи, обраний президент збирається задіяти весь свій вплив, щоб змусити обох хоча б погодитися на переговори.

Після цього настануть умови миру, і ось тут позиції розходяться.

Генерал Келлог пропонує залишити лінії зіткнення там, де вони є на даний момент, і щоб Україна погодилася з цим.

Ця позиція не тільки змушує Київ “віддати” 18% своєї території, а й змусить Путіна піти на поступку, припускає Келлог.

Генерал Келлог вважає, що Україна повинна взяти на себе письмове зобов’язання відмовитися від членства в НАТО як мінімум на 20 років в обмін на певні (розпливчасті) гарантії миру.

США вважають, що найкраще рішення – продовжувати озброювати Україну, щоб її збройова міць була найкращим стримувальним фактором.

У такому мирному договорі Україні не доведеться відкрито відмовлятися від цих територій, але у своїй декларації вона зобов’язується боротися за них “тільки дипломатичним шляхом”.

Дональд Трамп розуміється на переговорах і бізнесі, але він майже нічого не знає про Україну. Проблема в тому, що він вважає, що одним телефонним дзвінком зможе посадити Зеленського і Путіна за стіл.

Із Зеленським йому, можливо, буде трохи легше, але Путін і путінізм сьогодні не мають стимулів для будь-якого діалогу. Аналіз ситуації Кремлем і новою адміністрацією Трампа не протилежні, просто вони говорять двома різними мовами.

Трамп хоче закінчити війну за будь-яку ціну (за яку Україна заплатить своїми територіями), а Путін від самого початку хотів покінчити з українською державою.

Усе це – частина серії максималістських вимог до нової європейської та глобальної безпекової структури, яка має на меті зробити Росію “великим гравцем”.

Путін хоче, щоб до нього знову прислухалися, і буде нелегко посадити його за стіл переговорів, де обговорюватимуть Херсон або Запоріжжя – території, які для нього нічого не значать.

Наразі російський олігарх Костянтин Малофєєв, один із найближчих соратників Путіна, уже заявив, що Кремль відкине план Келлога: “Щоб дискусії були конструктивними, вони мають бути не про майбутнє України, а про майбутнє Європи і світу. Якщо вони не хочуть говорити про це, то нехай ідуть до біса”.