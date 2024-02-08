Еквадор отримав від України запрошення про приєднання до Формули миру

Міністри закордонних справ України та Еквадору Дмитро Кулеба і Габріела Зоммерфельд обговорили Формулу миру та шляхи збільшення торгівлі.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X, передає Укрінформ.

“Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував міністерці закордонних справ Габріелі Зоммерфельд за засудження Еквадором загарбницької війни Росії проти України та солідарність із українським народом. Я запросив Еквадор приєднатися до Формули миру Президента Зеленського як до способу відновлення всебічного, справедливого та міцного миру для України”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що сторони також досліджували шляхи подальшого зміцнення двосторонньої співпраці та збільшення торгівлі.