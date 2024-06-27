Ексзаступник голови ОП Тимошенко підтвердив обшуки

Колишній заступник голови Офісу президента й теперішній радник міністра оборони Кирило Тимошенко підтвердив обшуки НАБУ.

При цьому він заявив, що обшуки відбуваються у справі, до якої він “не має жодного стосунку”.

За його словами, він виконав усі вимоги правоохоронців. Особисто до нього претензій немає.

Раніше видання “Українська правда” повідомило, що до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу з витоком інформації з Національного антикорупційного бюро України.