Кримінал

Експосадовцю Міноборони Шаповалову оголосили ще одну підозру у закупівлі неякісних бронежилетів

10 Жовтня 2023 18:47
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міноборони

Держбюро розслідувань оголосило ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову та екскерівнику одного з департаментів Міноборони у справі щодо закупівлі неякісних бронежилетів на 250 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці зазначили, що йдеться про ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд грн.

У ДБР кажуть, що Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та екскерівник департаменту, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби захисту неналежної якості.

При цьому була здійснена 100% передоплата та порушена процедура здійснення контролю за якістю товару, зазначають правоохоронці. Через це ЗСУ отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю, додали у Держбюро розслідувань.

«Це призвело не лише до втрати 250 млн грн бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю наших захисників», — йдеться у повідомленні.

Посадовців підозрюють за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення до 12 років.


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