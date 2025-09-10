Експорт російської нафти морем зріс до тримісячного максимуму, — Bloomberg

Морські поставки російської нафти зросли до максимуму за останні три місяці, головним чином завдяки збільшенню відвантажень із чорноморського порту Новоросійськ.

За даними Bloomberg, середній чотиритижневий показник експорту станом на 7 вересня склав близько 3,34 млн барелів на добу, що на 4% більше, ніж у попередньому періоді.

Реклама

Реклама

За більш волатильними семиденними даними, відвантаження зросли на 200 тис. барелів на добу і досягли 3,9 млн барелів

Аналітики припускають, що Росія переорієнтувала частину потоків на Новоросійськ і Приморськ, аби мінімізувати наслідки атаки наприкінці серпня, яка пошкодила об’єкти, пов’язані з терміналом Усть-Луга. Водночас останні дані показують поступове відновлення відвантажень і з цього напрямку.