Експерт повідомив, коли вартість бензину сягне піку

Від 1 липня після повернення податків на пальне вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2-3 грн за літр. Ціни на паливо досягнуть піку наприкінці місяця.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

За його словами, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн за літр: приблизно 3,5 грн – це акциз. Решта – ПДВ, дизпального – приблизно на 7,5 грн, з яких акциз 1,3 грн. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ – до 3 гривень за літр.

“Нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн, сьогодні очікується – ще плюс 2-3… Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу. Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця. Оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі “старим” акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, буде відбуватись інтеграція у ціну”, – заявив експерт.

Здебільшого під тягарем підвищеного акцизу здорожчає бензин, бо по ньому зростання акцизу більш ніж у два рази, пояснив експерт.

Дизель та автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість до кінця цього тижня. Підбивати остаточні підсумки по цінам варто наприкінці місяця.