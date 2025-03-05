Кримінал

Ексочільника Одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання 143 млн грн
5 Березня 2025 12:46
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Колишній керівник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов / АрміяInform
Колишній керівник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов / АрміяInform

Колишнього керівника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова судитимуть за відмивання 143 мільйонів гривень.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, експосадовця звинувачують у незаконному набутті, користуванні та розпорядженні нерухомістю й транспортними засобами, отриманими злочинним шляхом.

Загальна сума активів перевищує 142 мільйони гривень.

Раніше журналісти-розслідувачі знайшли в Іспанії майно родини Борисова вартістю кілька мільйонів доларів.

Також у грудні 2024 року йому оголосили нові підозри: за даними ДБР, він оформив собі небойову травму, що дозволило отримати понад 165 тисяч гривень виплат у 2022 році.


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