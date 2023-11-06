Екснардепа Микитася відправили під домашній арешт – ЦПК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника “Укрбуду” Максима Микитася. Його також зобов’язали носити електронний браслет.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

“Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн”, — повідомили у ЦПК.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов’язки:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду,

повідомляти про зміну місця проживання і роботи,

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними,

здати закордонні паспорти та носити браслет.

Зазначається, що на це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Микитася та ще п’ятьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів.