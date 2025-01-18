Екснардеп Новинський підозрюється в державній зраді

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань задокументували нові факти підривної діяльності колишнього народного депутата України, який наразі перебуває за кордоном. Він підозрюється в поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні агресії рф.

Йдеться про колишнього нардепа, який був членом «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку» Вадими Новинського. Після початку повномасштабної війни він виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати на користь рф.

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний підтримував прямий зв’язок із патріархом РПЦ Кирилом (Гундяєвим) і використовував релігійні громади, підпорядковані РПЦ в Європі, для розповсюдження російської пропаганди. Він також залучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені.

За результатами судово-психолого-лінгвістичних та семантико-текстуальних експертиз підтверджено факти антиукраїнської діяльності екснардепа.

На основі отриманих доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб).

Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності за злочини проти України.