Ексначальнику відділу Мукачівської міськради обрали запобіжний захід

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин Мукачівської міськради.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – одного з підозрюваних у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності”, – йдеться у повідомленні.

Суд застосував до службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

“У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки”, – зазначили в САП.