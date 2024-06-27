Кримінал

Ексначальнику відділу Мукачівської міськради обрали запобіжний захід
27 Червня 2024 10:15
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сап
Фото: САП

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин  Мукачівської міськради. 

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – одного з підозрюваних у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності”, – йдеться у повідомленні.

Суд застосував до службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

“У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки”, – зазначили в САП.


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