Кримінал

Ексначальник колонії, де катували в’язнів, отримав премії “за досягнення в роботі”, – Лубінець
2 Серпня 2024 18:25
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корупція
У Божківській колонії на Полтавщині катували в'язнів / Скриншот з відео

Колишній начальник Божківської виправної колонії у Полтавській області, де катували ув’язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, він ініціював вивчення службової документації про діяльність колонії в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту України. Одночасно з цим міністерство розпочало службове розслідування за фактами катувань.

За результатами вивчення документів, встановили, що в липні 2023 року під час проведення службового розслідування начальник колонії домігся звільнення за власним бажанням – однак, разом із виплатою премій у розмірі 400% до посадового окладу “за особливі досягнення в роботі” та іншими виплатами на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

Крім того, у грудні 2023 року екскерівнику також призначили максимальний рівень пенсії. Омбудсмен закликав слідчих ДБР з’ясувати, чому екскерівника колонії, де катували в’язнів, так щиро преміювали.


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