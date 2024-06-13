Екскомандувачу 58-ї армії РФ, який командував окупацією Харківщини, оголосили підозру

Колишньому командувачу 58-ї армії РФ Івану Попову, який на період початку повномасштабного вторгнення РФ очолював окупацію Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук.

“Попов був начальником штабу 11 армійського корпусу балтійського флоту Західного військового округу РФ та був командувачем угруповання військ “Балаклія”. За даними слідства, це армійське з’єднання рашистів брало участь у захопленні територій Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів”, – повідомив речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.

Посаду генерал-майора підозрюваний отримав саме за підготовку та проведення бойової операції щодо захоплення частини Харківщини, зазначив речник.

“Після звільнення регіону Попова перекинули на південний фронт, де він командував військами РФ на Запорізькому напрямку та лівобережжі Херсонщини”, – додав Абдула.

Розшукуваному загрожує до 15 років тюрми за підозрою у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою людей. За даними облпрокуратури, його оголосили у розшук.

Наразі Попова затримали в самій Росії за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Силовики РФ стверджують, що він діяв у межах організованої групи викрав чужого майна на 133,6 млн рублів (~61,6 млн грн) – йдеться про металопрокат, який окупанти мали використати для будівництва укріплень на тимчасово окупованому півдні України.