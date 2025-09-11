Екскерівника “Львівської залізниці” викрили у зловживанні на понад 31 млн гривень

Колишньому керівнику регіональної філії “Львівська залізниця” АТ “Укрзалізниця” повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 31 млн грн.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ «Укрзалізниця» та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад — приватні локомотиви.

“Це відбувалося всупереч вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України. Внаслідок таких дій АТ “Укрзалізниця” недоотримала провізну плату на суму 31,1 млн грн, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави”, — зазначили в ДБР.

Дії колишнього керівника кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.