Екскерівника “Харківобленерго” затримали за розкрадання мільйонів на закупівлі трансформаторного обладнання

НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ “Харківобленерго”.

Затримані – в.о. голови правління у 2020-2024 роки та керівник підприємства, повідомляє пресслужба НАБУ.

“Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами. Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру”, – йдеться у повідомленні.

У 2020-2024 рр. керівником “Харківобленерго” був Костянтин Логвиненко. Само про нього йдеться в повідомленні НАБУ.

Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, за даними УП, йдеться про Олександра Козира.