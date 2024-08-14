Кримінал

Екскерівника “Харківобленерго” затримали за розкрадання мільйонів на закупівлі трансформаторного обладнання
14 Серпня 2024 20:21
читать на русском →

НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ “Харківобленерго”.

Затримані – в.о. голови правління у 2020-2024 роки та керівник підприємства, повідомляє пресслужба НАБУ.

“Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами. Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру”, – йдеться у повідомленні.

У 2020-2024 рр. керівником “Харківобленерго” був Костянтин Логвиненко. Само про нього йдеться в повідомленні НАБУ.

Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, за даними УП, йдеться про Олександра Козира.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Серпня 2024 20:21

Екскерівника “Харківобленерго” затримали за розкрадання мільйонів на закупівлі трансформаторного обладнання
14 Серпня 2024 17:57

У Сумській області підлягають евакуації жителі 183 населених пунктів
14 Серпня 2024 17:18

З’явились супутникові знімки наслідків удару по аеродрому “Борисоглібськ” під Воронежем
14 Серпня 2024 16:04

Україна розглядає створення в Курській області військових комендатур
14 Серпня 2024 15:30

Правоохоронці викрили агентів ФСБ, серед яких – колишні охоронці Януковича
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки