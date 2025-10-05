“Ексімер” чи “Новий Зір”: порівняльний огляд для пацієнтів, що цінують комфорт та здоров’я очей

Поступова втрата гостроти зору часто непомітна. Але дослідження офтальмологів показують: регулярна перевірка зору раз на рік для дорослих і раз на півроку для груп ризику дозволяє запобігти серйозним ускладненням та зберегти чіткість зору. Діти потребують огляду щонайменше двічі на рік, щоб своєчасно коригувати зір та попередити розвиток короткозорості чи астигматизму.

Серед приватних клінік пацієнти найчастіше обирають «Ексімер» і «Новий Зір», які відомі високим рівнем професіоналізму, сучасними технологіями та увагою до комфорту пацієнтів.

Досвід та наявність філій. «Ексімер» понад 25 років працює у Києві та Одесі, пропонуючи перевірені методики діагностики та лазерної корекції. «Новий Зір» має 6 філій по Україні, що забезпечує доступ до інноваційних методик у більшій кількості міст.

Лікарі та професійність. В «Ексімері» – досвідчені професори, кандидати наук і лікарі вищої категорії, які щодня працюють із пацієнтами та проводять найскладніші операції. В «Новому Зорі» – висококваліфіковані хірурги та офтальмологи, які використовують сучасне обладнання для точного діагностування та безпечної корекції.

Обладнання. «Ексімер» оснащений Schwind Amaris і IntraLase, що дозволяє проводити точну діагностику та безпечну лазерну корекцію. «Новий Зір» використовує Alcon, Contoura® Vision, InnovEyes, що гарантує індивідуальний підхід до кожного пацієнта та передбачувані результати.

Підхід до пацієнта. «Ексімер» дозволяє пройти обстеження та корекцію в один день, економлячи час і знижуючи стрес. «Новий Зір» пропонує детальну діагностику протягом 2–2,5 годин з подальшим планом лікування та рекомендаціями щодо частоти перевірок.

Особливості. «Ексімер Кідс» забезпечує регулярні огляди для дітей, що дозволяє контролювати розвиток зору та попереджати проблеми. «Новий Зір» поєднує наукову діяльність і широкий спектр передових методик для пацієнтів різного віку.

Емоційна вигода для пацієнта. Обираючи «Ексімер», ви отримуєте впевненість у досвіді лікарів та безпечність процедури. Пацієнти «Новий Зір» цінують технологічність, комфорт та прогнозованість результату. Обидві клініки допомагають повернути яскравість життя, чіткість деталей і кольорів, а також підтримувати здоров’я очей у довгостроковій перспективі.

Переваги для пацієнта:

високоточна діагностика і прогнозований результат;

сучасне обладнання світового рівня;

індивідуальні рекомендації щодо регулярності перевірок;

комплексний підхід і післяопераційний супровід;

комфорт та безпечне середовище для будь-якого віку.