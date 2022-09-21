Кримінал

Ексгумація тіл мирних мешканців в Ізюмі продовжується, але поховання є і в інших районах

21 Вересня 2022 21:45
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В Ізюмі ексгумували тіла 320 мирних жителів та 18 військовослужбовців. Вилучення тіл з могил, що залишилися після російської окупації, завершиться 23 серпня, сказав прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

У лісах поруч із Ізюмом за кілька днів після звільнення міста з-під російської окупації було виявлено 445 свіжих могил. У деяких із них було більше одного тіла.

“Дуже велика кількість ексгумованих – з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато – з численними переломами кісток, є також з ознаками тортур”, – додав Фільчаков.

За його словами, такі поховання знайдені також в інших звільнених від окупації областях.


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