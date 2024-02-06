Кримінал

Ексголову Верховного Суду Князєва відсторонили від здійснення правосуддя

6 Лютого 2024 11:42
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Всеволод Князєв — колишній голова Верховного Суду / Фото hromadske

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя. Князєва підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на трансляцію ВРП.

ВРП задовольнила клопотанням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про тимчасово відсторонення Князєва у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності. Термін відсторонення — до 6 квітня.

Сам Князєв не був на засіданні, за словами його адвоката, через стан здоров’я.


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