Ексголові “Укрзалізниці” Кравцову повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову та ще низці чинним та колишнім працівникам компанії.

Про це пишуть журналіст Олег Новіков, «Економічна правда» та Forbes з посиланням на джерела.

За даними журналіста Олега Новікова, підозри від НАБУ та САП отримали:

ексголова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов;

ексчлени правління УЗ Олександр Скрипінський та Станіслав Лєсніков;

чинні або колишні посадовці регіональних філій УЗ «Південно-Західна залізниця» і «Придністровська залізниця» Микола Кужавський, Дмитро Копера, Сергій Гавриленко і Олексій Шарий.

Як зазначається, Лєснікова взяли під варту 27 лютого з альтернативою в 11,8 мільйона гривень застави. Решті фігурантам запобіжний захід обиратимуть пізніше.

26 лютого НАБУ і САП повідомили про викриття організованої групи, яка заволоділа коштами «Укрзалізниці». До неї входили посадовці «Укрзалізниці» та підприємці.

Як встановило слідство, у 2018 році підприємець-лідер групи (Новіков пише, що йдеться про Лєснікова) вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці» з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в «Укрзалізниці».

Таким чином, у 2018-2021 роках посадовці УЗ на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії ТОВ (за даними Новікова, це «Аналіт-Технобуд») у тендері на закупівлю пневмоінструменту. А та — поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю.

Розмір переплати становив 11,4 мільйона гривень, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд. Всього про підозру за цією справою повідомили 9 фігурантам.