Кримінал

Ексголові “Укрзалізниці” Кравцову повідомили про підозру

28 Лютого 2024 17:18
читать на русском →
сап, укрзалізниця, набу
Тодішній голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов (по центру) під час презентації оновленого логотипу компанії / Фото: УНІАН

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову та ще низці чинним та колишнім працівникам компанії.

Про це пишуть журналіст Олег Новіков, «Економічна правда» та Forbes з посиланням на джерела.

За даними журналіста Олега Новікова, підозри від НАБУ та САП отримали:

  • ексголова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов;
  • ексчлени правління УЗ Олександр Скрипінський та Станіслав Лєсніков;
  • чинні або колишні посадовці регіональних філій УЗ «Південно-Західна залізниця» і «Придністровська залізниця» Микола Кужавський, Дмитро Копера, Сергій Гавриленко і Олексій Шарий.

Як зазначається, Лєснікова взяли під варту 27 лютого з альтернативою в 11,8 мільйона гривень застави. Решті фігурантам запобіжний захід обиратимуть пізніше.

26 лютого НАБУ і САП повідомили про викриття організованої групи, яка заволоділа коштами «Укрзалізниці». До неї входили посадовці «Укрзалізниці» та підприємці.

Як встановило слідство, у 2018 році підприємець-лідер групи (Новіков пише, що йдеться про Лєснікова) вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці» з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в «Укрзалізниці».

Таким чином, у 2018-2021 роках посадовці УЗ на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії ТОВ (за даними Новікова, це «Аналіт-Технобуд») у тендері на закупівлю пневмоінструменту. А та — поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю.

Розмір переплати становив 11,4 мільйона гривень, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд. Всього про підозру за цією справою повідомили 9 фігурантам.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Лютого 2024 18:54

На переговорах із Польщею опція закриття кордону не згадувалась, – Мінекономіки
28 Лютого 2024 19:39

Протягом доби ворог 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку
28 Лютого 2024 19:07

Пентагон розглядає можливість використання 4 млрд доларів для допомоги Україні, – CNN
28 Лютого 2024 18:20

Росіяни нанесли авіаудар по вокзалу у Великому Бурлуку на Харківщині
28 Лютого 2024 17:18

Ексголові “Укрзалізниці” Кравцову повідомили про підозру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки