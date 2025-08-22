Ексчиновників Держгеокадастру підозрюють у розкраданні понад 500 гектарів державних угідь

Працівники ДБР викрили колишніх посадовців Держгеокадастру у Дніпропетровській області, які незаконно вилучили понад 500 гектарів державної землі та передали її у приватну власність через підставних осіб. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомили в ДБР.
За даними слідства, колишні посадовці Держгеокадастру незаконно вилучили понад 500 гектарів землі державного підприємства “ДГ “Дніпро” Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Це відбувалося попри наявність чинних актів постійного користування.
“Частину ділянок — 239,34 га вартістю близько 24 млн грн — було безоплатно передано у приватну власність через підставних осіб. Згодом більшість із них відчужили на користь одного кінцевого бенефіціара та пов’язаних із ним осіб. У підсумку вони зосередили у власності 106 ділянок загальною площею 206 га”, — йдеться в повідомленні.
Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом фігурантам:
- колишньому голові Держгеокадастру України — службова недбалість, ч. 2 ст. 367 ККУ;
- колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, а нині депутату міськради — заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ;
- колишньому начальнику районного відділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області — заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ;
- колишньому керівнику ДП “ДГ “Дніпро” ІЗК НААН — заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.