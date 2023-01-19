Екс-керівнику “Нафтогаза” Коболєву повідомлено про підозру

НАБУ і САП повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) (тобто Андрій Коболєв – ред.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екс-керівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

“Під час розслідування антикорупційні органи стикнулися з перешкодами з боку колишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало документи стосовно виплати премій голові правління держкомпанії до іноземних юридичних радників, які відмовлялися за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу їх видати.

Однак, після одержання інформації щодо повернення у 2022 році цих документів у розпорядження компанії, детективи НАБУ їх вилучили, що допомогло надати належну правову оцінку діям колишнього керівника компанії”, – йдеться у повідомленні відомства.