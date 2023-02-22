Суспільство

Екс-керівник ГПУ командуватиме взводом ударних БПЛА

22 Лютого 2023 21:59
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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний 20 лютого призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів.

Про це повідомила речниця Луценка Лариса Сарган в соцмережах.

Відомо, що зараз Луценко служить у Бахмуті.

За словами його дружини Ірини, Юрій Луценко спочатку був в теробороні Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Вже більше трьох місяців служить у Бахмуті і Соледарі.

Не так давно Луценку присвоєно звання капітана.


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