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Економіка РФ не здатна буде підтримувати ведення війни вже через три місяці

5 Березня 2023 15:45
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війна, гур

Економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

Очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що у держави-терориста залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

«Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни», – зазначив Кирило Буданов.


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