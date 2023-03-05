Економіка РФ не здатна буде підтримувати ведення війни вже через три місяці

Економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

Очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що у держави-терориста залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

«Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни», – зазначив Кирило Буданов.