Екоактивістки облили супом “Мона Лізу” Леонардо да Вінчі

Дві жінки пройшли в Лувр і вилили суп на картину італійського художника Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” (“Джоконда”), передає Sky News. Картина захищена куленепробивним склом.

Ймовірно, активістки належать до руху Just stop oil (“Просто покінчіть із нафтою”). Вони хотіли звернути увагу на проблеми в сільськогосподарському секторі.

“Що важливіше? Мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування?”, – сказали активістки.

Картина XVI століття, написана Леонардо да Вінчі, є одним із найвідоміших творів мистецтва у світі та зберігається в Луврі. Вона знаходиться за куленепробивним склом, тому навряд чи була пошкоджена.

На відеозаписі видно, як дві протестувальниці у футболках із написом “Food response” поливають рідиною художнє полотно. Потім вони встають перед нею, вимагаючи права на “здорову і стійку їжу”, заявляючи, що “наша сільськогосподарська система хвора”. Охорона музею ставить перед ними чорні екрани, після чого приміщення евакуюється.

Мона Ліза перебуває за захисним склом від початку 1950-х років, після того як її пошкодив відвідувач, який вилив на неї кислоту. У 2019 році музей повідомив, що для її захисту встановив більш прозоре куленепробивне скло. У 2022 році один з активістів кинув у картину торт, закликаючи людей “думати про Землю”.

Картину вкрали з Лувру 1911 року, спричинивши міжнародну сенсацію. Співробітник Лувру Вінченцо Перуджіа сховався на ніч у шафі, щоб забрати картину. Полотно було знайдено два роки потому, коли він спробував продати її антиквару у Флоренції, Італія.