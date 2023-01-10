Економіка

Через перевищення лімітів у багатьох областях застосовано аварійні відключення – Укренерго

10 Січня 2023 10:39
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електроенергія

Станом на ранок 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години, повідомляє НЕК Укренерго.

“На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення”, — ідеться у повідомленні.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною, додали в НЕК. Там пошкоджені електромережі через бойові дії.

“Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії”, — додали в Укренерго.

Ремонти тривають, в НЕК просять українців економити електроенергію.


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